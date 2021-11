Müğənni Elnur Məmmədov ata olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, verir ki, sənətçi bu barədə özünün instaqram səhifəsində paylaşım edib. O, oğlu ilə fotosunu paylaşaraq "Ya Allah, nə qədər şükür etsək azdır. Milyon kərə şükür eliyirəm. Uca Allah bütün arzusunda olanlara nəsib etsin" sözlərini yazıb. Elnur oğluna İnam adını qoyub.

Qeyd edək ki, Elnur 10 ildir ki, övlad həsrəti çəkirdi.



