Türkiyənin Konya vilayətində ötən gecə baş verən rixter cədvəli üzrə 5,1 bal gücündəki zəlzələ zamanı iki bina dağılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəlzələ zamanı 1 nəfər xəsarət alıb. Məlumata görə, dağılan binalar boş olub.

Qeyd edək ki, yeraltı təkanların episentri Meram rayonunda yerləşib.

