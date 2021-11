İkinci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanlarından olan "Maştağa" ləqəbli Vidadi adlı döyüşçümüz Azərbaycanlı məşhur aktyorun yaxın qohumu imiş.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, I Qarabağ müharibəsinin də qəhrəmanlarından olan həmin şəxs aktyor-ssenarist Ənvər Abbasovun doğma dayısı imiş.

Bu barədə aktyorun özü məlumat verib.

