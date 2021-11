“Expo 2020 Dubai"da Azərbaycanın turizm imkanları tanıdılır

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin (BƏƏ) Dubay şəhərində keçirilən "Expo 2020 Dubai" beynəlxalq sərgisi çərçivəsində Azərbaycanın turizm potensialının tanıdılması məqsədilə Azərbaycan Turizm Bürosu və Yaxın Şərqdə turizm üzrə ixtisaslaşmış nüfuzlu şirkətlərin nümayəndələri arasında işgüzar görüşlər keçirilib.

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə, görüşlər Yaxın Şərq və Şimali Afrika ölkələri üzrə tanınmış “Wego”, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin aparıcı səyahət platformaları olan “DnataTravel” və “Al Rais Travel” , Yaxın Şərqdə aparıcı səyahət və turizm təmsilçiliyi şirkəti sayılan “Gulf Reps”, həmçinin əsası Səudiyyə Ərəbistanında qoyulmuş, Yaxın Şərq bölgəsində ən böyük səyahət və turizm şirkətlərindən olan “Seera Group”-un rəhbər şəxsləri arasında baş tutub.

Görüşlərdə ikitərəfli əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişaf perspektivləri, ortaq layihələr, həmçinin beynəlxalq səviyyədə kütləvi təbliğat kampaniyaları məsələləri müzakirə olunub.

Azərbaycan Turizm Bürosunun Baş icraçı direktoru Florian Zenqstşmid Azərbaycana son illərdə Yaxın Şərqdən gələnlərin sayında ciddi artımın müşahidə olunduğunu qeyd edərək hədəf bazarları təmsil edən nüfuzlu şirkətlərlə əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib.

Həmçinin noyabrın 11-də qeyd olunan şirkətlərin rəhbər şəxsləri və Florian Zenqstşmidin iştirakı ilə “Dayanıqlılıq və texnologiyanın turizmə təsirləri” mövzusunda panel sessiyası keçirilib.

Sessiyada çıxış edən F.Zenqstşmid Azərbaycanın turizm potensialının Yaxın Şərq regionunda tanıdılmasında onlayn platformaların vacib rol oynadığını, bu istiqamətdə fəaliyyətin genişləndirildiyini, müxtəlif təbliğat kampaniyalarına start verildiyini, Azərbaycanın turizm imkanlarının hədəf bazarlar üzrə daha geniş kütlələrə çatdırılması məqsədilə oktyabr ayından etibarən Yaxın Şərq regionu üzrə tanınmış “DnataTravel” və “Wego” turizm şirkətləri ilə əməkdaşlığa başlandığını qeyd edib.

Sessiyada Azərbaycan və BƏƏ-də turizm destinasiyalarının idarəedilməsi istiqamətində, eləcə də dayanıqlı turizmin inkişaf etdirilməsi üzrə innovativ yanaşma kimi texnologiyanın rolu mövzusunda müzakirələr aparılıb.

F.Zenqstşmid “EXPO 2020 Dubai” çərçivəsində keçirilən silsilə tədbirlərin davamı olaraq müzakirə panelinin mühüm mövzunu əhatə etdiyini, yeni dövrdə texnologiyanın dayanıqlı turizm sənayesinin formalaşmasında əsaslı rol oynadığını vurğulayıb.

Qeyd edək ki, 2021-ci ilin oktyabr ayında “Expo 2020 Dubai" beynəlxalq sərgisi çərçivəsində Azərbaycan turizm həftəsi keçirilmiş, Azərbaycanın aqro və qastro turizm imkanları təqdim olunmuşdu. 1 oktyabr tarixindən start götürən sərgi 2022-ci ilin 31 mart tarixinədək davam edəcək.

