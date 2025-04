Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) Data departamentinin Data idarəedilməsi şöbəsinə yeni rəis təyin edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə aprel ayından Vüqar Məsimova həvalə edilib.

Qeyd edək ki, o daha əvvəl AMB və Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasında müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

