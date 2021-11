UEFA "Qalatasaray"ın şikayətini rədd edib

UEFA Türkiyənin "Qalatasaray" klubunun Rusiya "Lokomotiv"inə qarşı Avropa Liqasının IV tur oyununun yenidən keçirilməsi xahişi ilə müraciətini rədd edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə Avropa futbol qurumunun yaydığı rəsmi açıqlamada bildirilir.

Həmin qarşılaşma noyabrın 4-də İstanbulda keçirilib və 1:1 hesablı heç-heçə ilə yekunlaşıb.

"Sarı-qırmızılar" Moskva təmsilçisinin futbolçusu Dmitri Jivoqlyadovun oyun zamanı önündə iki iki sarı vərəqə görməsinə əsaslanıb. Səbəb kimi baş hakimin Jivoqlyadovu meydandan qovmaması göstərilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.