Azərbaycan Texnologiya Universitetinin Kimya və metallurgiya mühəndisliyi kafedrasının baş müəllimi Əliyev Rafiq Saleh oğlu vəfat edib.

Universitetdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 64 yaşlı R.Əliyev 1987-ci ildən Azərbaycan Texnologiya Universitetində çalışıb.

