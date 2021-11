Ordu hazırdır: Rusiya hücuma keçərsə... - Ukraynana BÖYÜK DƏSTƏK

Rusiya Ukraynaya müdaxilə edərsə, Böyük Britaniya hərəkətə keçəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Britaniyanın hərbi mənbələri Mirror qəzetinə açıqlama verib. Bildirilib ki, Rusiyanın hücum edəcəyi təqdirdə London Ukraynaya 600 hərbçi göndərməyə hazırdır. Bildirilir ki, 600 nəfərlik qrup arasında xüsusi təyinatlı qüvvələr, kəşfiyyatçılar və digər sahələr üzrə hərbçilər var. “400-600 arası hərbçi dərhal hərəkətə keçməyə hazırdır. Bütün hazırlıq görülüb.

Ukraynaya uçmaya və havadan enməyə hazırdırlar” - deyə açıqlama bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.