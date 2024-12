Türkiyə Qarabağdan Balkanlara, Suriyadan Ukraynaya qədər hər yerdə təşəbbüskar, həll yönümlü və humanitar xarici siyasət yanaşmasını davam etdirir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan belə açıqlama verib. Ərdoğan Türkiyənin beynəlxalq arenadakı artan güclü nüfuzunu vurğulayıb.

“Türkiyə bölgədə və dünyada sülh və sabitliyin bərqərar olması üçün çoxşaxəli diplomatiya təşəbbüslərini böyük əzmlə davam etdirir”, - Türkiyə Prezidenti əlavə edib.

