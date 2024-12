Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəssr" klubunun futbolçusu Kriştiano Ronaldonun transfer qiyməti azalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur "Transfermarkt" portalı onun qiymətini 15 milyon avrodan 12 milyona salıb.

Qeyd edək ki, Kriştiano Ronaldo cari mövsüm 19 oyunda 16 qol vurub. Ümumilikdə isə o, rəsmi matçlarda 916 dəfə fərqlənən ilk futbolçu kimi tarixə düşüb.

