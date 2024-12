Suriyanın bütün əraziləri hökumətin nəzarətində olmalıdır - HTŞ

Suriyadakı hakimiyyəti ələ keçirən Heyət Təhrir əl-Şamın Siyasi İşlər İdarəsinin sözçüsü Ubeyde Arnavut açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Suriyanın bütün əraziləri hökumətin nəzarətində olmalıdır. Arnavutun sözlərinə görə, Heyət Təhrir əl-Şam ölkənin hər hansı hissəsinin hökumətin nəzarətindən kənarda qalmasını qəbul etmir. O, Heyət Təhrir əl-Şamın artıq silahlı təşkilat kimi fəaliyyət göstərmədiyini və idarəedici qurum kimi fəaliyyət göstərdiyini vurğulayıb. Aranvut, bildirib ki, Heyət Təhrir əl-Şam Suriyanı idarə etmək rolunu öz üzərinə götürmək üçün silahlı təşkilat kimi fəaliyyət göstərmək məsələsini geridə qoyub.

Qeyd edək ki, bu açıqlamalardan sonra Suriyanın şimal-şərqindəki YPG/PKK-ya bağlı Suriya Demokratik Qüvvələri ictimai binalarda yeni Suriya bayrağını dalğalandıracaqlarını açıqlayıb.

