Azərbaycanın turizm imkanları Qətərdə təbliğ olunur

Azərbaycanın turizm imkanları bu gün Qətərin paytaxtı Dohada işinə başlamış “Qatar Travel Mart” sərgisində təqdim olunur.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət Turizm Agentliyindən bildirilib.

Məlumata görə, noyabrın 18-nə qədər davam edəcək sərgidə Azərbaycan Turizm Bürosunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycana həsr olunan panel sessiya keçirilib.

Sessiyada çıxış edən Büronun Baş icraçı direktoru Florian Zenqstşmid “Pandemiya Azərbaycan turizminə necə təsir etdi? Postpandemiya dövründə turizm sənayesinin bərpası” mövzusunda çıxış edərək, həmçinin Azərbaycanın geniş turizm potensialı, turizmin müxtəlif növlərinin inkişaf perspektivləri, Qarabağın yeni turizm destinasiyasına çevrilməsi planları, Yaxın Şərq ölkələri üzrə aparılan rəqəmsal təbliğat kampaniyaları haqqında məlumat verib.

F. Zenqstşmid çıxışında Qətərin ölkəmiz üçün hədəf turizm bazarlarından biri olduğunu vurğulayaraq turizm potensialının tanıdılması və təbliğatı məqsədilə keçirilən bu cür tədbirlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib.

O, Qətərlə vizanın ləğvindən sonra yaranan yeni əməkdaşlıq imkanlarından bəhs edib. Həmçinin 2022-ci ildə Qətərdə keçiriləcək futbol üzrə dünya çempionatına gələcək azarkeşlərin bir hissəsinin Azərbaycana da səfər etməsini nəzərdə tutan xüsusi turistik paketlərin hazırlanmasının mümkünlüyü haqqında danışıb.



Tədbirdə Azərbaycanın Qətərdəki Səfirliyinin, “Qatar Airways” şirkətinin, eləcə də turizm sənayesinin nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan və Qətər arasında ikitərəfli əməkdaşlıq, post pandemiya dövrü üçün Azərbaycanda hotellərin hazırlıq dərəcəsi, dünya brendi olan yeni hotellərin açılması, Azərbaycanın əsas turizm məhsulları və yeni marşrutlar haqqında müzakirələr aparılıb.

Azərbaycanın Qətərdəki səfiri Rəşad İsmayılov Azərbaycan stendini ziyarət edib və təbliğat materialları ilə tanış olub.

İlk dəfə keçirilən “Qatar Travel Mart” sərgisi turizm üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq, regional və milli təşkilatları, hava yolları şirkətləri, turoperatorlar, turizm agentlikləri, hotelçilər və onlayn səyahət şirkətlərini bir araya toplayaraq turizm sənayesində rəqabətliliyi artırmaq və qarşılıqlı əməkdaşlığı təmin etmək məqsədini daşıyır.

Sərgiyə dünyanın 31 ölkəsindən turizm sənayesinin təmsilçiləri qatılıb.

Qətər epidemioloji vəziyyətdə müsbət dinamikanın müşahidə edilməsi ilə əlaqədar səfər məhdudiyyətlərinin götürüldüyü 65 ölkə arasında yer alır. Cari ilin oktyabr ayında Qətərlə “Ümumvətəndaş pasportlara malik şəxslər üçün viza tələbinin qarşılıqlı aradan qaldırılması haqqında saziş”inin imzalanması ilə iki ölkə arasında viza tələbi aradan qaldırılıb.

