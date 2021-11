ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde və Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ann Linde tviter səhifəsində yazıb.

Telefon danışığı zamanı regiondakı son vəziyyət müzakirə olunub.

“Mən tərəfləri deeskalasiya prosesinə davam etməyə çağırdım. Minsk qrupunun həmsədrləri və şəxsi nümayəndəmin fəaliyyətinə dəstəyimi bir daha təkrar etdim”, - ATƏT sədri bildirib.

