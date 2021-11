F-16 qırıcısı Yunanıstanın Andravid aviabazasına məcburi eniş etdikdən sonra qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza nəticəsində pilot sağ qalıb. Araksos istiqamətinə uçan qırıcı təyyarə Andraviddə bilinməyən səbəbdən məcburi eniş etməli olub.

Ancaq eniş zamanı qırıcı uçuş-enmə zolağından çıxıb. Fakt araşdırılır.

