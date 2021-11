Qalmaqalı çıxışları daha çox yadda qalan Əli Mirəliyev və ailəsi "Zaurla Günaydın" verilişinin qonağı olub.

Metbuat.az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi efirə həyat yoldaşı ilə yanaşı qızını da gətirib.

Bu da onların verilişdən fotoları:

