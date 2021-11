Milli Məclisin COVID-19-a yoluxan əməkdaşlarına maddi yardım verildi

“Milli Məclisin koronavirusa yoluxan əməkdaşlarına yardım kimi 500 manat verilib”.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, bunu deputat Tahir Kərimli parlamentin bu gün keçirilən iclasında deyib.

Onun sözlərinə görə, Milli Məclisin sürücülərinə kurslar təşkil edilib: “Hətta burada ekspert vəzifəsində işləyənlər müşavir kimi irəli çəkilib. Bu da sədrin Milli Məclisin işçilərinə diqqətindən irəli gəlir”.

T.Kərimli qanunverici orqanın ötən dəfəki iclasında çıxışına görə spiker Sahibə Qafarovadan üzr istəyib.

S.Qafarova isə T.Kərimliyə tövsiyə edib ki, yanlış məlumatları cəmiyyətə verməsin.

