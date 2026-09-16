Bir vaxtlar torpaqdan yüzlərlə kiloqram qızıl çıxararaq böyük sərvət qazanan braziliyalı mədənçinin indiki həyatı diqqət çəkib. İllər əvvəl milyonlarla dollarlıq sərvətə sahib olan 73 yaşlı Chico Osorio bu gün olduqca sadə və məhdud imkanlarla yaşayır.
Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Chico Osorio Braziliyanın Para əyalətində yerləşən Serra Pelada mədənində çalışıb. 1980-ci illərdə qızıl axtarışı üçün bölgəyə axın edən minlərlə insanın arasında olan Osório illərlə ağır şəraitdə mədənçiliklə məşğul olub. Onun sözlərinə görə, çıxardığı qızılın ümumi çəkisi təxminən 700 kiloqrama çatıb.
Bu qədər böyük miqdarda qızıl Osorioya böyük sərvət qazandırıb. O, qazancının bir hissəsini banka yatırıb, digər hissəsini isə mədənçilik fəaliyyətinə və müxtəlif investisiyalara yönəldib. Hətta əldə etdiyi pulla iki təyyarə də alıb.
Lakin illər keçdikcə onun sərvəti əhəmiyyətli dərəcədə azalıb. Pulunun bir hissəsini saxladığı bankın müflis olması nəticəsində böyük məbləğ itirən Osório digər yatırımlarından da gözlədiyi gəliri əldə edə bilməyib. Nəticədə illərlə torpaqdan çıxardığı qızılla qurduğu böyük sərvətin əhəmiyyətli hissəsini itirib.
1952-ci il dekabrın 28-də anadan olan Chico Osorio hazırda 73 yaşındadır və hələ də Serra Peladanın yerləşdiyi Kurionopolisdə yaşayır. Bir vaxtlar böyük sərvətin sahibi olan keçmiş mədənçi bu gün kiçik, taxtadan hazırlanmış daxmada, məhdud imkanlarla həyatını davam etdirir.
Osoriodan geriyə isə bölgədə bir quyu və köhnə mədən avadanlıqları qalıb. Buna baxmayaraq, o, uzun illərini keçirdiyi Serra Peladanı tərk etməyib. Keçmiş mədənçi bölgədə mədən işlərinin yenidən başlamasını və Serra Peladanın əvvəlki günlərinə qayıtmasını ümid edir.