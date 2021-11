Mərhum Xalq artisti Rafiq Hüseynovun (Rəmiş) ilk evliliyindən olan qızı Rasimə "Elgizlə izlə" proqramına gəlib.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, Rasimə atası ilə anasının ayrılma tarixindən danışaraq, gitara ifaçısının ikinci həyat yoldaşı Gülünü yalan danışmaqda ittiham edib:

"Ağdamda atamla anamın 3 gün toyu olub. Bunu bütün Qarabağ bilir. Rəsmi nikahları 1984-cü ildə pozulub. Gülşən xanım (Gülü) deyir ki, Rəmişlə 1979-cu ildə evlənib. Atamı çox istəmişik hər zaman".

