Azərbaycanlı şair beynəlxalq mükafata layiq görüldü - FOTO

Azərbaycanlı şair Ümid Nəccari beynəlxalq mükafata layiq görülüb.

Bu barədə Metbuat.az-a şairin özü məlumat verib. O qeyd edib ki, Belçikanın 2021-ci ilin nüfuzlu Beynəlxalq IWA “Bogdani” mükafatına layiq görülüb. Beynəlxalq “Bogdani” mükafatı hər il noyabrın 27-də Brüssel və Priştinada keçirilir.

Qeyd edək ki, Ümid Nəccari 3 kitab müəllifidir. İndiyə qədər ABŞ, İtaliya, İspaniya, Rusiya, Serbiya, Monteneqro, Gürcüstan, Özbəkistan, İraq, İran, Türkiyə, Çili, Çexiya, Qazaxıstan və bir çox ölkələrin mətbuat orqanlarında şeir və yazıları tərcümə olunaraq işıqlandırılıb.

