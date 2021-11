İranın Xarici İşlər naziri Hüseyin Əmir Abdullahiyanla Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan arasında baş tutan görüş zamanı tərəflər iki ölkə arasındaki münasibətlər müzakirə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iranlı nazir özünün sosial media hesabında yazıb. O bildirib ki, görüş zamanı qərarə alınıb ki, iki ölkıə münasibətləri daha da inkişaf etdirməli, maneələri aradan qaldırmalıdır.Qeyd edək ki, iranlı nazir və Türkiyənin dövlət başçısı Aşqabadda görüşüb.

