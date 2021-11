Helikopter qəzasında həlak olan hərbçilərimizin FOTOLARI YAYILDI

Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi helikopterinin Xızı rayonu ərazisində yerləşən “Qaraheybət” aviasiya poliqo­nunda təlim uçuşları zamanı qəzaya uğraması nəticəsində aşağıdakı 14 hərbi qulluqçumuz həlak olub, 2 nəfər yaralanıb.

Metbuat.az həlak olan hərbçilərimizin fotolarını təqdim edir:

