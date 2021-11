“Xızıda faciəvi helikopter qəzası xəbəri bizi kədərləndirdi”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu BMT-nin Azərbaycandakı rezident-əlaqələndiricisi Vladanka Andreyeva Tviter səhifəsində yazıb.

“Yaxınlarını itirən ailələrə başsağlığı verir, yaralılara şəfa diləyirik”, o qeyd edib.

