Toydan sonra HƏQİQƏT ÜZƏ ÇIXDI: Gəlin ata evinə qayıtdı - Hamıdan gizlədib... / FOTOLAR

ABŞ-da toy mərasimindən sonra qız tərəfinin bəy barəsində öyrəndiyi həqiqət ailənin dağılmasına səbəb olub.

Metbuat.az Mirror-a istinadən xəbər verir ki, tərəflər bir müddət əvvəl internetdə tanış olub. Daha sonra onlar evlənməyə qərar verib. Lakin toydan iki həftə sonra gəlin həyat yoldaşının şəxsiyyət vəsiqəsindən onun müsəlman olduğunu öyrənib.

Buna qədər isə onlar bəyin xristian olduğunu bilirdi. Məlum olub ki, əsl adı Hassan olan şəxs adını dəyişərək, Eiyah edib.

Qızın ailəsi yəhudi olduğu üçün qızın boşanmasını tələb edib. İki həftə sonra onlar övladlarını geri çağırıb və boşanma prosesi başlayıb.

