Ateist körpüdən keçərkən ŞOK HADİSƏ İLƏ ÜZLƏŞDİ: Yolun ortasında Allaha dua edib... - VİDEO

Türkiyədə 15 iyul Şəhidlər körpüsündə baş verən hadisə sosial media istifadəçilərinin diqqətini çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, güclü külək zamanı sosial media fenomeni ateist olan şəxs motosikletlə körpünü keçməyə cəhd göstərib. Lakin o, sürəti saatda 130 kilometrə çatan küləyin təsiri ilə körpüdən düşmək təhlükəsi ilə üzləşib. Çətinliklə də olsa o körüpdən keçib. Ardınca isə o canlı yayım açaraq deyib:

"Dənizə düşməmək üçün çox səy göstərdim. Mən ateist idim.Lakin körpünün ortalarına yaxın kəlmeyi-şəhadətimi gətirdim. Körpünün sonunda la havle vela kuvvete surəsini oxudum. Körpüyə ateisst olaraq girdim müsəlman olaraq çıxdım”.

