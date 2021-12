1983-cü ildə Helsinkidə keçirilən dünya çempionatında 4x100 metr məsafəyə estafetdə atletika üzrə dünya çempionu, amerikalı sprinter Emmit Kinq Alabamada atışma zamanı həlak olub.

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, 62 yaşlı Kinq tanışı ilə mübahisə edib. Münaqişəyə girən hər iki şəxs tapançalarını çıxararaq bir-birinə atəş açıb. Nəticədə idmançı vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.