Səhvən qayınanası ilə sevgili oldu: Həqiqəti öyrənəndə ŞOK YAŞADI

Etirafların edildiyi sosial media platforması “Reddit”də paylaşılan məlumat böyük rezonans yaradıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, adını açıqlamayan şəxsin dediklərinə görə, o, idman salonunda tanış olduğu qadınla yaxın münasibət qurub. Tərəflər bir müddət yaxın münasibətdə olub. Lakin sonradan o münasibətdə olduğunu qadının qayınanası olduğunu öyrənib. Məlum olub ki, oğlan ailə quranda qızın ailəsi ilə tanış olmayıb. Bunun bir sıra səbəbləri olsa da, ailə başçısı səbəbləri açıqlamayıb.

Ailə qurandan bir müddət sonra oğlan qızın ailəsi ilə tanış olanda heyrətə gəlib. İdman salonunda tanış olaraq, bir neçə həftəlik münasibət yaşadığı 45 yaşlı qadının qayınanası olduğunu öyrənib. Bu barədə hələlik o həyat yoldaşına danışmayıb.

