"Bu il fevral ayının 1-dən noyabrın sonuna qədər Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (AQTA) 8 707 obyektdə 239 613 monitorinq həyata keçirib".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu AQTA-nın Bakı regional bölməsinin rəisi Zaur Kərimov deyib.

AQTA rəsmisi bildirib ki, həmin monitorinqlər zaman 4 223 nöqsan aşkar olunub.

