"Mənim Nadirlə sevgili olmağım..." - VİDEO

Müğənni Ayan Babakişiyeva həmkarı Nadir Qafarzadə ilə haqqında danışılan söz-söhbətlərdən danışıb.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, Ayan bu barədə MTV Azərbaycana danışıb:

"Mənim Nadir qafarzadə ilə sevgili olmağım absurd məsələdir. Bunu yüz dəfələrlə demişəm. O, mənim dostumdur, dostum olaraq da hər zaman qalacaq. Əhməd Musafayevlə, ədalət Şükürovla duet oxumuşam. Bu o demək deyil ki, mütləq nəsə olmalıdır. Səhnədə sevgili ola bilərsən. Bizim həyatımız ümumiyyətlə eyni deyil. Sevmək və sevilmək nə vaxtdan pozğunluq simvolu olub ki?!Mən həmişə sevilən qadın olmuşam. Sevilməyə də layiq qadınam".

