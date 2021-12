Intizam Komitəsi bu klubarı cərimələdi

AFFA İntizam Komitəsi bir sıra klubları cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Komitənin əqrarları belədir:

27.11.2021-ci il tarixində Premyer Liqanın XII turunun “Neftçi” – “Səbail” oyununun 52-ci dəqiqəsində “Neftçi” azarkeşləri pirotexnikadan istifadə etdiyi üçün klub 800 manat cərimə olunur. (maddə 51.2)

27.11.2021-ci il tarixində Premyer Liqanın XII turunun “Neftçi” – “Səbail” oyununda “Səbail” klubu stadiona gec gəldiyi üçün klub 800 manat cərimə olunur. (maddə 54)

27.11.2021-ci il tarixində Premyer Liqanın XII turunun “Sabah” – “Keşlə” oyununda “Keşlə” klubunun 7 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 800 manat cərimə olunur. (maddə 39)

29.11.2021-ci il tarixində Premyer Liqanın XII turunun “Qəbələ” – “Qarabağ” oyununda “Qəbələ” klubunun 5 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 800 manat cərimə olunur. (maddə 39)

28.11.2021-ci il tarixində Premyer Liqanın XII turunun “Sumqayıt” – “Zirə” oyununda “Zirə” klubunun 5 futbolçusu sarı vərəqə ilə cəzalandırıldığı üçün klub 800 manat cərimə olunur. (maddə 39)

30.11.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Sumqayıt-2” – MOİK oyununda “Sumqayıt-2” klubunun 99 nömrəli futbolçusu Cəlal Cəbrayılov qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır klub 20 manat cərimə olunur. (maddə 47.1)

30.11.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Sumqayıt-2” – MOİK oyununda təcili tibbi yardım nümayəndəsi oyuna təyin olunan vaxtdan gec gəldiyi üçün meydan sahibi klub 160 manat cərimə olunur. (maddə 59.4)

30.11.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Qarabağ-2” – “Zaqatala” oyununda oyun öncəsi polis nümayəndəsi təyin olunan vaxtda iclasda iştirak etmədiyi üçün meydan sahibi klub 40 manat cərimə olunur. (maddə 62.2)

30.11.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Qarabağ-2” – “Zaqatala” oyununda “Qarabağ-2” klubunun 32 nömrəli futbolçusu Rəhim Cəfərli qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır klub 20 manat cərimə olunur. (maddə 47.1)

30.11.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Qaradağ Lökbatan” – “Sabah-2” oyununda “Sabah-2” klubunun futbolçuları stadiondakı dəhlizin qapısının şüşəsini sındırdığı üçün klub 240 manat cərimə olunur. Vurulmuş zərər “Sabah-2” klubu tərəfindən qarşılanmalıdır. (maddə 65.1 , 65.2)

01.12.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Neftçi-2” – “Səbail-2” oyununda “Neftçi-2” klubunun 27 nömrəli futbolçusu Fərid Yusifli qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır klub 20 manat cərimə olunur. (maddə 47.1)

01.12.2021-ci il tarixində I Divizionun X turunun “Kəpəz” – “Zirə-2” oyununda “Kəpəz” klubunun texniki zonda oturan bəzi şəxsləri “A” buraxılış vəsiqəsindən istifadə etmədiyi üçün klub 80 manat cərimə olunur. (maddə 61.3)

26.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə Yüksək Liqanın “Nefçti” İK – “Araz” FK oyununda “Nefçti” İK komandasının 7 nömrəli futzalçısı İlkin Hacıyev qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

25.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə Birinci Liqanın “Qarabağ Füzuli” – “Baku Fire 2” oyununda “Qarabağ Füzuli” komandasının 5 nömrəli futzalçısı Vüsal Bağırzadə qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

25.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə Birinci Liqanın “Ulduz” – “Zəngilan” oyununda “Zəngilan” komandasının 12 nömrəli futzalçısı Kamil Aslanov oyunun 7-ci dəqiqəsində “sonuncu ümid folu”na görə qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

26.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə Birinci Liqanın “Metropoliten” – “Şuşa” oyununda “Metropoliten” komandasının 4 nömrəli futzalçısı Mahir Rəsulov qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

26.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə Birinci Liqanın “Forza Neftçi” – “Standard” oyununda “Standard” komandasının 10 nömrəli futzalçısı Eşqin Tağıyev qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

28.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə İkinci Liqanın “Timsport” – “Bibiheybət” oyununda “Timsport” komandasının 1 nömrəli futzalçısı Anar Vəliyev oyunun 30-cu dəqiqəsində “sonuncu ümid folu”na görə qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

28.11.2021-ci il tarixində Futzal üzrə İkinci Liqanın “Borçalı” – “Zülfüqar” oyununda “Zülfüqar” komandasının 10 nömrəli futzalçısı Elnur Adıyev qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

27.11.2021-ci il tarixində Region Liqasının “Füzuli” – “İmişli” oyununda matçın 90-cı dəqiqəsində “İmişli” komandasının 9 nömrəli futbolçusu Ramazan Əliyev “aqressiv hərəkətə” görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 4 oyun cəzalanır. (maddə 37.3)

27.11.2021-ci il tarixində Region Liqasının “Füzuli” – “İmişli” oyununda matçın 90-cı dəqiqəsində “Füzuli” komandasının 10 nömrəli futbolçusu Mirkamil Əliyev “aqressiv hərəkətə” görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 4 oyun cəzalanır. (maddə 37.3)

28.11.2021-ci il tarixində Region Liqasının “İsmayıllı” – “Ağsu Siti” oyununda “İsmayıllı” komandasının 22 nömrəli futbolçusu Etibar Hacıyev qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

28.11.2021-ci il tarixində Region Liqasının “Şəki” – “Karvan” oyununun 90+2-ci dəqiqəsində “Karvan” komandasının 5 nömrəli futbolçusu Əyyub Cabbarov hakimi təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 4 oyun cəzalanır. (maddə 41.3)

28.11.2021-ci il tarixində Region Liqasının “Kəngərli” – “Dübəndi” (Ordubad) oyununun 84-cü dəqiqəsində “Kəngərli” komandasının 2 nömrəli futbolçusu Vüsal Əhmədov hakimi təhqir etdiyinə görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşarkən AFFA rəsmilərini təhqir etməsinə və hakimlərə hücum etməsinə görə 8 oyun cəzalanır. (maddə 73.1 , 41.3 , 37.7 )

28.11.2021-ci il tarixində Region Liqasının “Kəngərli” – “Dübəndi” (Ordubad) oyununda “Dübəndi” (Ordubad) komandasının 10 nömrəli futbolçusu Taleh Hacıyev qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

25.11.2021-ci il tarixində Gənclər Liqasının “Qarabağ” – “Keşlə” oyununda “Qarabağ” komandasının 5 nömrəli futbolçusu Vasif Fərəcov oyunun 57-ci dəqiqəsində “sonuncu ümid folu”na görə qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

25.11.2021-ci il tarixində Gənclər Liqasının “Səbail” – “Sabah” 85-ci dəqiqəsində “Sabah” komandasının 18 nömrəli futbolçusu Əşrəf Zeynallı “kobud oyuna” görə birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 2 oyun cəzalanır. (maddə 36.1)

23.11.2021-ci il tarixində U-16 Liqasının “Neftçi” İK İB – “Azəri” TİM oyununda “Azəri” TİM komandasının 8 nömrəli futbolçusu Şəmsəddin İsmayılov qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

24.11.2021-ci il tarixində U-16 Liqasının “Keşlə” – İCBFA oyununun 60-cı dəqiqəsində “Keşlə” komandasının 3 nömrəli futbolçusu Rəvan Ələsgərov rəqibə baş ilə zərbə endirməsinə və kütləvi dava-dalaşa səbəb olmasına görə 8 oyun cəzalanır. (maddə 37.3 , 38.2)

24.11.2021-ci il tarixində U-16 Liqasının “Keşlə” – İCBFA oyununun 60-cı dəqiqəsində “Keşlə” komandasının 15 nömrəli futbolçusu Ramal İsmayılzadə və İCBFA komandasının 9 nömrəli futbolçusu Tağı Nağıyev kütləvi dava-dalaşda iştirak etdiyi üçün hər bir futbolçu 6 oyun cəzalanır. (maddə 38.2)

24.11.2021-ci il tarixində U-16 Liqasının ROFM – “Səbail” oyununda ROFM komandasının baş məşqçisi Mehman Məmmədov ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 61.1)

24.11.2021-ci il tarixində U-16 Liqasının ROFM – “Səbail” oyununda matçın 30-cu dəqiqəsində “Səbail” komandasının rəsmi şəxsi Ramal Hüseynov hakimi təhqir etməsinə və hədə-qorxu gəlməsinə görə 15 oyun stadiona girişinə qadağa qoyulur. (maddə 43.2 , 41.4)

21.11.2021-ci il tarixində U-14 Liqasının “Qəbələ” – “Gənclik” (Şəki) oyununda “Gənclik” (Şəki) komandası təyin olunan vaxtda oyuna gəlmədiyi üçün komandaya 0:3 hesablı məğlubiyyət verilir. (maddə 55.1)

27.11.2021-ci il tarixində U-14 Liqasının “Araz” (Saatlı) – “Şirvan” (Şirvan) oyununda “Araz” (Saatlı) komandasının 7 nömrəli futbolçusu Əlikamal Həsənov qeyri-idman hərəkətinə görə ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 47.1)

28.11.2021-ci il tarixində Coca-Cola U-13 Liqasının UGİM “Ulduz” (Mingəçevir) – “Qəbələ” oyununda UGİM “Ulduz” (Mingəçevir) komandasının heyətində yetərsay olmadığından oyun baş tutmadığı üçün komandaya 0:3 hesablı məğlubiyyət verilir. (maddə 55.1)

28.11.2021-ci il tarixində Coca-Cola U-13 Liqasının “Mil-Muğan” – UGİM (Ağdam) oyununda UGİM (Ağdam) komandası təyin olunan vaxtda oyuna gəlmədiyi üçün komandaya 0:3 hesablı məğlubiyyət verilir. (maddə 55.1)

28.11.2021-ci il tarixində U-12 Liqasının UGİM “Ulduz” (Mingəçevir) – UGİM (Mingəçevir) oyununda UGİM “Ulduz” (Mingəçevir) komandası təyin olunan vaxtda oyuna gəlmədiyi üçün komandaya 0:3 hesablı məğlubiyyət verilir. (maddə 55.1)

28.11.2021-ci il tarixində U-12 Liqasının “Keşlə” – “Vətən” RİOEUGFM oyununda “Vətən” RİOEUGFM komandasının baş məşqçisi Kənan Mustafayev ikinci sarı vərəqə ilə meydandan kənarlaşdırıldığı üçün 1 oyun cəzalanır. (maddə 61.1)

27.11.2021-ci il tarixində Yüksək Qızlar Liqasının “Qəbələ” FK – “Keşlə” FK oyununda oyun bitdikdən sonra azarkeş qismində olan “Keşlə” komandasının cəzalı futbolçusu Umnisə Əliyeva rəqib komandanın oyunçularını təhqir etdiyi üçün 3 oyun cəzasının üzərinə əlavə olunur. (maddə 41.

