Ötən gün "5 Betər" filminin qala gecəsi baş tutub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, tədbirin aparıcılığını Vüsalə Əlizadə edib. Vüsalə bildirib ki, bunu ondan Əməkdar artist Dilarə Əliyeva xahiş edib:

"Sizi sevirəm. Sizin istəyinizlə buradayam. Təklifinizə "yox" deyə bilməzdim. İnşallah, yaxın günlərdə sizi "Xalq artisti" kimi təqdim edək".

