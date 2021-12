Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qətərə səfər edəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısı dekabrın 6-7-də bu ölkədə səfərdə olacaq.

O, sabah Dohada başlanacaq Türkiyə-Qətər 7-ci Yüksək Səviyyəli Strateji Şuranın toplantısına qatılacaq.

