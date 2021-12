Azərbaycanın Ankaradakı səfirliyi Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin 3 hərbçisinin İraqda şəhid olması ilə bağlı başsağlığı verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirlik bu barədə Tvitterdə paylaşım edib.

“İraqın şimalındakı Pəncə-İldırım bölgəsində 3 qəhrəman türk əsgərinin şəhid olması xəbərini dərin hüznlə qarşıladıq. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin, yaxınlarına və bütün türk xalqına başsağlığı veririk”, - başsağlığında deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.