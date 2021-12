Əfqanıstanda “Taliban” hakimiyyəti yeni ordu qurmaq üçün fəaliyyətə başlayıb.

Metbuat. az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban” hökumətinin Müdafiə Nazirliyi açıqlama yayıb. Bildirilir ki, bu məqsədlə 20 nəfərdən ibarət komitə qurulub. Məlumata görə, qurulacaq yeni ordu İslam dövlətinin və sisteminin zərurət və ehtiyaclarına uyğun olacaq. Ordunun neçə hərbçidən olacağı açıqlanmayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.