Naxçıvana dəmiryolu çəkilməsi ilə bağlı AÇIQLAMA

“Horadiz-Ağbənd dəmiryolu xəttinin Naxçıvandakı dəmiryolu xətti ilə birləşdirilməsinə Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan danışıqlar nəticə verdikdən - kommunikasiyaların açılmasına dair razılıq əldə olunduqdan sonra başlanıla bilər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu “Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Cavid Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

O qeyd edib ki, Ermənistanın dəmiryolları 2038-ci ilə qədər Rusiyanın idarəetməsində olacaq:

“Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu müddət uzadılacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.