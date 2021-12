Aktrisa Sevinc Əliyeva qəzaya düşüb.

Metbuat.az olay.az-a istinadla xəbər verir ki, bu barədə Xəzər TV-də yayımlanan "Mətbəxin Ağası" proqramında məlumat verilib.

Bildirilib ki, sənətçi proqramda qonaq olacaqmış, lakin kanala gələrkən "Porsche" markalı avtomobili ilə başqa maşınla toqquşub.

Sənətçinin ayağı əzilib, avtomobilin ön hissəsi yararsız haldadır.

