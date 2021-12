"TikTok" fenomeninin sevgilisi ilə təyyarədə intim əlaqədə olarkən ürəyi getdi - FOTO

"TikTok" fenomeni model Camila Elle-nin təyyarədə sevgilisi ilə intim əlaqədə olarkən ürəyi gedib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, ABŞ-ın Florida ştatında yaşan model intim əlaqə zamanı ürəyinin getməsinə səbəb isti hava, dar məkan və təyyarənin turbulent axınına düşməsi olduğunu açıqlayıb.

"TikTok"da 467 min izləyicisi olan model sevgilisi ilə Las Vegas-a gedərkən arzusunu həyata keçirməyə qərar verib. Kirayə götürdükləri təyyarədə cütlükdən başqa təkcə pilot olub. Fenomen model təyyarənin havalandırma sisteminin işləmədiyini, bir az da içkili olduğunu bildirib.

Camila Elle ayıldıqdan sonra sevgilisinin bu hadisədən qorxduğunu, çox həyacanlı olduğunu "TikTok"dakı izləyiciləri ilə bölüşüb.

