Prezident Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin əməkdaşlarını təltif edib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki. sərəncama əsasən, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 100 illiyi münasibətilə və Azərbaycanda təhsilin inkişafında xidmətlərinə görə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin aşağıdakı əməkdaşları təltif ediliblər:

“Şöhrət” ordeni ilə

Cəfərov Cəfər Məmməd oğlu

3-cü dərəcəli “Əmək” ordeni ilə

Cəbrayılov Məlikməmməd Saday oğlu

Əliyev Ramiz İbrahim oğlu

Qarayev Məmməd Abbas oğlu

Quliyev Elman Hilal oğlu

Rüstəmov Fərrux Abbas oğlu

Sultanov Oqtay Balaqədəş oğlu

“Tərəqqi” medalı ilə

Abdullazadə Nazilə Əbdül qızı

Allahmanov Mahmud Qara oğlu

Aslanov Eldar İkram oğlu

Əhmədova Naibə Əhmədağa qızı

Əliyev Rəcəb Əhməd oğlu

Əliyev Soltan Hüseyn oğlu

Əliyev Vaqif Kamil oğlu

Hacıyeva Ülviyyə Davud qızı

Həsənova Laçın Xalid qızı

Hüseynov Cahangir İslam oğlu

Kərimova Zülfiyyə Məhərrəm qızı

Qəribova Arifə Hacıbaba qızı

Mehbalıyeva Elnarə Cabir qızı

Məmmədov Razim Əli oğlu

Tağıyeva Zenfira Əsgər qızı

Umudov Qudrət Umud oğlu

Yusubov Fəxrəddin Allahverdi oğlu.

İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.