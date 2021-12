AZAL Təl-Əviv-Bakı reyslərinin sərnişinlərinə müraciət edib

Gələn il yanvarın 17-dən 31-nə qədər İsrailin Təl-Əviv beynəlxalq hava limanında (TLV) sərnişinlərə xidmət sisteminin təkmilləşdirilməsi işləri aparılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Hava Yolları" QSC-nin (AZAL) açıqlamasında bildirilir.

Qeyd edilir ki, bununla əlaqədar aviaşirkətin Təl-Əviv-Bakı marşrutu üzrə reyslərinin qeydiyyatı və baqaj qəbulu müvəqqəti olaraq Ben Qurion adına Beynəlxalq Hava Limanının 1-ci Terminalında həyata keçiriləcək. Uçuşu bu elanda göstərilən tarixlər aralığına düşən sərnişinlərdən xahiş olunur ki, Təl-Əviv hava limanının birinci terminalında qeydiyyatdan keçsinlər.

