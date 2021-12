Dünən Nadir Qafarzadənin oğlunun toyunda iştirak edən müğənni Ayan Babakişiyeva geyimi ilə bütün diqqətləri öz üzərinə çəkib.

Metbuat.az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, 32 yaşlı sənətçi həmkarının oğlunun toyu üçün ağ libas seçib.

Dərin yarıq və sinə dekoltesi isə ulduzun cazibədarlığını ön plana çəkib.

Xatırladaq ki, bir müddət öncə ikilinin səmimi görüntüləri yayılmışdı. Həmin kadrlara görə Nadir Qafarzadə üzr istəmişdi.

