İtaliya Maliyyə Qvardiyası "İnter" futbol klubunun maliyyə hesabatları ilə bağlı araşdırmaya başlayıb.

Metbuat.az İtaliya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, klub transfer fırıldaqçılığında ittiham olunur.

Belə ki, klubun satdığı futbolçuların qiymətlərini qəsdən yüksək göstərdiyi iddia olunur. Xəbərdə iki mövsümü əhatə edən dövrdə qeydə alınan 100 milyon avroluq qazancın araşdırıldığı qeyd edilib.

