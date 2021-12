Xəbər verdiyimiz kimi, reper Elşad Xose ikinci dəfə ailə həyatı qurub. İki gün öncə baş tutan nikah mərasimindən görüntülər sosial şəbəkədə yayılmışdı.

Metbuat.az axsam.az-a istinadla bildirir ki, Xose bir müddət əvvəl "Onun sirri" proqramında Lətifə adlı bir xanımla eşq yaşadığını açıqlamışdı. Reper daha əvvəl isə rəqqasə Oksana Rəsulova ilə evli olub.

