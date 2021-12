Qeyri-adi ixtira: Ekranda gördüyünüz yeməklərin dadını biləcəksiniz - YALANA BİLƏN TELEVİZOR / FOTOLAR

Yaponiyada insanların evdə oturaraq dünyanın başqa bir yerindəki restoranda yemək yemək təcrübəsini yaşamasını təmin etmək üçün "TV-ni dad" (TTTV) adlı yalana bilən ekranın prototipi təqdim olunub.

Metbuat.az bildirir ki, yeni texnologiyanın təqdimatı Meji Universitetində professor Homei Miyaşita tərəfindən edilib. Miyaşita ixtira edilən ekran prototipi ilə duzlu, turş, şirin, acı, ədviyyatlı kimi kəskin dadları almaq mümkündür.

Bu fərqli ləzzətləri birləşdirərək müxtəlif yemək reseptlərinin dadını təqlid etməyə çalışan spreylərdən ekrana bir neçə damcı səpilir. İstifadəçilər də ekranı yalayaraq həmin an gördükləri yeməyi dadmaq imkanı əldə edirlər.

Miyaşitanın fikrincə, TTTV kütləvi istehsalı ilə 875 dollara başa gələ bilər.

