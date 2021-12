“Sənətçi azad fəaliyyət göstərməlidir. Lakin bu azadlıq digərlərinin azadlığına təsir etdikdə artıq ziddiyyət üzə çıxır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin illik mətbuat konfransında belə deyib. O bildirib:

"Məhəmməd Peyğəmbəri təhqir etmək sənət azadlığıdırmı? Bunun azadlıq olduğunu düşünmürəm. Bu, din azadlığının və Müsəlmanların müqəddəs duyğularının pozulmasıdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.