Sinif yoldaşları Prezidenti təbrik etdi

Sinif yoldaşları Prezident İlham Əliyevi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, təbrik məktubunda deyilir:

Əziz və möhtərəm cənab Prezident,

Biz, Sizin sinif yoldaşlarınız Sizi 60 illik yubileyiniz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Sizə möhkəm cansağlığı, Azərbaycan xalqının rifahı və firavanlığı naminə fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayırıq.

Yaşasın Azərbaycan!

Yaşasın Ali Baş Komandan!

Qarabağ Azərbaycandır!

Dərin hörmətlə,

Azər Əhmədbəyli

Nazim Ələkbərov

Fərid Cəfərov

Natalya Qureyeva

Elmira Məmmədova

Ələkbər Tağızadə (Rusiya)

Mark Diment (ABŞ)

Marina Lipoviç (ABŞ)

Elena Boqdanova

Azad Rəştiyev

Fərid Quliyev (Türkiyə)

Mirzə Babayev

Zabil Cəmilov

Natalya Jbanova

İqor Koçetkov (Rusiya)

Səbinə Ələsgərova

Lala İzmaylova (İsrail)

Fərhad Quliyev

Ələkbər Əliyev

Tahirə Əkbərova

