Səhhətində problem yaranan aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyli sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az big.az-a istinadən xəbər verir ki, ikinci dəfə ana olmağa hazırlaşan aktrisa instaqram hesabında xəstəxanadan çəkilən yeni fotosunu paylaşıb. Ülviyyənin fotosu izləyicilərin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, Ülviyyə həmkarı Murad İsmayıl ilə ailəlidir. Cütlüyün Fuad adlı bir oğul övladı var.

