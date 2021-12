“Bu gün Azərbaycan Respublikasının İran İslam Respublikası tərəfindən tanınmasından 30 il ötür”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə İranın Azərbaycandakı səfirliyi tviter səhifəsində paylaşım edib.

“Bu hadisə iki dost, qardaş və qohum xalqın tarixində yeni səhifə oldu. Bu dostluq və qardaşlıq əbədi olacaq”, - tvitdə bildirilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.