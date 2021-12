Rejissor Nail Naiboğlu ikinci dəfə ailə qurub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadla xəbər verir ki, o Tünzalə adlı xanımla nikah masasına oturub. Nail bildirib ki, böyük toy etməyib:

“Aramızda 10 yaş fərq var. Xanımım 1994-cü ildə Füzulidə şəhid olan Şakir Ziyadovun qızı Tünzalə xanımdır. O, tibb işçisidir".







You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.