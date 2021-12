Bayram günlərində hotellərdə aparılan monitorinqlər gücləndiriləcək

Nazirlər Kabinetinin pandemiya dövründə mehmanxanaların fəaliyyətinin təşkili qaydaları haqqında qərarının icrasına nəzarət edilməsi məqsədilə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən digər dövlət qurumları ilə birlikdə hotellərdə aparılan monitorinqlər bayram günlərində daha da intensivləşdiriləcək.

Dövlət Turizm Agentliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, qonaqların və hotel əməkdaşlarının təhlükəsizliyini, eləcə də Bakıda və regionlarda yerləşən hotellərin davamlı fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə aparılan monitorinqlərdə gigiyena və sanitariya tədbirlərinin tətbiq edilməsi və karantin rejimi qaydalarına əməl edilmə səviyyəsi yoxlanılacaq.

Dövlət Turizm Agentliyi bir daha hotellərin işçi heyətinə, eləcə də qonaqlara xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə COVID-19 pasportunun olması, sosial məsafənin gözlənilməsi, eləcə də dezinfeksiyaedici məhlullardan, bütün qapalı və açıq məkanlarda tibbi maskadan istifadə edilməsinin məcburi olması barəsində xəbərdarlıq edir və pandemiya ilə əlaqədar olaraq müəyyən edilmiş məhdudiyyət və tələblərə ciddi riayət etməyə çağırır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.