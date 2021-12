Oktyabr ayında Bakıda bir sıra tikinti materiallarının qiyməti bahalaşıb, bir sıra materialların qiyməti isə sabit qalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Trend-ə "MBA Group" konsaltinq şirkətindən məlumat verilib.

Ötən ay daş məmulatlarının, dam örtüklərinin, qumun qiymətləri sabit qalıb. Dəmir məmulatlarının qiyməti 3,70 faiz, taxta məmulatlarının qiyməti 4,55 faiz, sementin qiyməti isə 2,76 faiz bahalaşıb.

Bahalaşmanı bu məhsullara olan tələbatın artması ilə əlaqələndirirlər.

