"Qarabağ" futbol klubunun bir neçə oyunçusunun transfer qiymətləri artıb.

Metbuat.az "Transfermarkt" saytına istinadən xəbər verir ki "Qarabağ"ın 27 yaşlı qapıçısı Şahrudin Məhəmmədəliyevin dəyəri 300 min avro artaraq 800 min avroya çatıb.

Bundan başqa, Ramil Şeydayevin qiyməti 450 mindən 600 min avroya, Əhmədzadənin isə 200 mindən 300 min avroya qalxıb.

Gülər Seymurqızı

